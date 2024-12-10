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Sıçuan'da Orman Yangını: 140'tan Fazla Kişi Tahliye Edildi

Sıçuan eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle 140'tan fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 06:10
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 06:10
Sıçuan'da Orman Yangını: 140'tan Fazla Kişi Tahliye Edildi

Çin'in güneybatısında yer alan Sıçuan eyaletinde meydana gelen orman yangını, bölgede yaşayanları endişelendiriyor. Xinhua ajansının aktardığına göre, Garze Tibet Özerk İli’ne bağlı Yaciang ilçesindeki bir köyün çevresindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıkmış durumda.

Yangının hızla yayılması üzerine, köyde yaşayan 140'tan fazla kişi evlerinden tahliye edilmiştir. Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları için 300 itfaiye ve acil durum personeli derhal bölgeye sevk edilmiştir. Şu ana kadar can kaybı bildirilmemiştir.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları tüm hızla devam ederken, yetkililer yangının kontrol altına alınması için ellerinden geleni yapmaktadır.

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