Şiddet Mağduru Kadınların Hukuki Hakları ve Toplumsal Baskı Sorunu

Şiddet Mağduru Kadınlar: Şikayet Etmekte Zorlanıyor

Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı, avukat Figen Şaştım, kadınlara karşı işlenen şiddet suçlarının hukuki boyutuna dair değerlendirmelerde bulundu. Şaştım, Türkiye'deki mevcut yasal düzenlemelerin ve mevzuatların yeterli olmasına rağmen, uygulamada karşılaşılan zorlukların kadınların haklarını etkilediğini ifade etti.

Mevzuatın Yeterliliği ve Uygulama Sorunları

Şaştım, "Türkiye'de 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu bulunmaktadır. Bu mevzuat içerisinde, şiddet mağduru kadınların korunması ve failin uzaklaştırılması gibi düzenlemeler yer almaktadır" şeklinde konuştu. Ancak, hukukun uygulanması aşamasındaki sorunlar nedeniyle, kadınların haklarını yeterince kullanamadığını dile getirdi.

Toplumsal Baskı ve Korku

Şaştım, şiddete uğrayan kadınların çoğu zaman toplumsal baskı, ayıplanma korkusu ve bilinçsiz polis ya da kolluk kuvvetlerine karşı güvensizlik nedeniyle şikayette bulunamadığının altını çizdi. "Mağdurlar, doğru bilgiler alamadıkları için yasal süreçleri takip etmekte zorlanıyorlar" dedi.

Kadına Yönelik Cinsel Suçların Tanımları

Cinsel suçlar, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar gibi üç kategoriye ayrıldığını belirten Şaştım, her suç türünün farklı bir tanıma sahip olduğunu vurguladı. Cinsel taciz bedensel temas olmaksızın yapıldığını, cinsel saldırının ise zorla kadına yönelik olduğunu ifade etti.

Yardım Mekanizmaları ve Destek Hizmetleri

Mağdur kadınlar, ihtiyaç duyduklarında adreslerini gizleyebilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni konut tahsisinin yanı sıra, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde (ŞÖNİM) konaklama imkanı sağlandığını belirtti. Ayrıca, ekonomik gücü olmayan kadınlara geçici ödenek desteği gibi yardımların sunulduğunu aktardı.

Sonuç Olarak

Sonuç olarak, Figen Şaştım, "Kadınlar, içindeki yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olmaksızın ve toplumsal baskılarla karşı karşıya kalarak, şikayette bulunmaya cesaret edemiyorlar. Bu durum, suçların tekrarlanmasına ve failin cezalandırılmamasına neden oluyor" diyerek kadınların korunması için yasal alt yapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.