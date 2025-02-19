Şiddet ve İstismar: Çocukların Korunması İçin Yeni Tedbirler Gündemde

Çocukların Korunması İçin Önemli Adımlar Atılıyor

Meclis araştırma komisyonu, çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunması amacıyla Adalet Bakanlığı yetkililerini dinleyerek çeşitli tedbirlerin belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Komisyon Çalışmalarının Süresi Uzatıldı

Yeni alınan karar doğrultusunda, komisyonun çalışmalarının 20 Mart tarihine kadar devam edeceği duyuruldu. Aydoğdu, temennilerinin çocukların Adalet Bakanlığı'nın gündeme hiç gelmemesi olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanlığı'ndan Önemli Bilgiler

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya, çocuk adaleti alanında yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Türkiye genelinde 46 ilde çocuk mahkemesi bulunduğunu belirten Gökkaya, Çocuk Adalet Merkezlerinin Erzurum, Bursa ve Eskişehir'de faaliyete geçtiğini ve başka illerde de hazırlıkların devam ettiğini vurguladı.

Çocuklarda Mükerrer Suçluluğun Önlenmesi

Gökkaya, çocuklarda mükerrer suçluluğun önlenmesi adına yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi vererek, birçok kurumla işbirliği yapıldığını söyledi. Geçen yıl adli görüşme odalarında ifadelerin nasıl alınacağına dair 750 uzmana eğitim verildiğini, bu yıl da 600 uzmana daha eğitim sağlanacağını açıkladı.

Koruyucu ve Önleyici Mekanizmaların Güçlendirilmesi

Bakanlık olarak hedefleri arasında, çocuklarla ilgili koruyucu ve önleyici mekanizmanın güçlendirilmesi ve 15 yaşından küçük olup ilk defa suç işleyen çocukların adli süreç dışarısına çıkarılarak takip edilmesi için sistemler geliştirilmesi bulunuyor.

Çocuk İstismarı ve Cezaların Önemi

Sunum sonrası milletvekilleri, kamuoyunda dikkat çeken çocuk istismarı davalarına yönelik eleştirilerde bulundular. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, suça sürüklenen çocuk sayısının son 14 yılda 2 kat arttığını dile getirerek sistemin yeterliliğini sorguladı.

Sonuç Olarak

Gökkaya, Türkiye'de çocuk istismarı ile ilgili en yüksek ceza oranlarına sahip olunduğunu vurgularken, sadece cezaların artırılmasının yeterli olmadığını ifade etti. Çocukların korunması ve suçtan uzaklaştırılması için uzun vadeli ve etkili stratejilerin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.