Şiddetli Fırtına Can Aldı: Trabzon'da Dalgalar 1 Kişinin Hayatına Kaybetmesine Sebep Oldu

Şiddetli fırtınanın etkisi sürüyor. Trabzon'da dalgalara kapılarak kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şiddetli Fırtına Can Aldı: Trabzon'da Dalgalar 1 Kişinin Hayatına Kaybetmesine Sebep Oldu
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Trabzon'da Beşikdüzü'nde 27 Kasım günü kaybolan 2 lise öğrencisinden üzücü haber geldi. 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Karadeniz kıyısında bulunan Beşikdüzü ilçesinde, deniz kenarında oluşan yüksek dalgalara kapılan 2 lise öğrencisinden haber alınamadı. Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi'nde eğitim gören Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz 27 kasım tarihinde kayboldu. Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu iki gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. 

Ekiplerin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Arama çalışmalarının 5. gününde denizde kaybolan gençlerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından Trabzon Vakfıkebir ilçesi yakınlarında gencin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Bulunan cesedin hangi gence ait olduğunun tespit edilmesi için çalışmalar başlatıldı.

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