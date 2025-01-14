Sidney'de Misket Büyüklüğündeki Cisimler Plajları Kapattı

Sidney'deki 9 sahil, bilinmeyen cisimler nedeniyle kapatıldı. Yetkililer halkı uyardı ve temizlik çalışmaları başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:45
Sidney'de Misket Büyüklüğündeki Cisimler Plajları Kapattı

Sidney Sahilleri Misket Büyüklüğündeki Cisimler Nedeniyle Kapatıldı

Avustralya'nın Sidney kentindeki 9 sahil, misket büyüklüğündeki tuhaf cisimler nedeniyle kapatıldı. ABC News’ün bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Sidney'in kuzey sahillerinde beyaz ve gri renkte, top şeklinde küçük cisimlerin ortaya çıktığı gözlemlendi.

Sahil yetkilileri, cisimlerin ne olduğu hakkında henüz kesin bir bilgi olmadığını ve bu cisimlerin plajlara nereden ve nasıl geldiğinin tespit edilemediğini aktardı. Bu bilinmezlik nedeniyle, yetkililer önlem alarak sahilleri kapatma kararı aldı.

Halkın güvenliği için bir sonraki duyuruya kadar 9 sahil kapalı kalacak. Yetkililer, bünyelerinde yaptıkları temizlik çalışmalarıyla plajları sağlıklı hale getirmek için mücadele ediyor. Bu süreçte, halkın sahillerden uzak durması gerektiği de vurgulandı.

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