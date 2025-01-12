Sierra Leone'de İlk M Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Sierra Leone'de M Çiçeği (mpox) İlk Vaka

Afrika'nın batısında yer alan Sierra Leone'de, ilk M çiçeği (mpox) vakası kaydedildi. Bu bilgi, Sierra Leone Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan resmi bir açıklamayla gün yüzüne çıktı.

Virüsün Tespiti

Açıklamada, başkent Freetown yakınlarındaki Western Zone bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki bir erkek bireyde M çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekipleri, potansiyel olarak virüse maruz kalmış kişileri belirlemek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aktif bir izleme ve araştırma sürecine girmiştir.

M Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş insanlardan bulaşabilmektedir. Virüs, vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulunduğu giysi, çarşaf ve havluların kullanımının yanı sıra vücut sıvılarıyla temas yoluyla da yayılmaktadır.

Belirtiler ve Tedavi Süreci

Virüsün ilk belirtileri, bulaşmanın ardından 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabilmektedir. Genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve titreme ile birlikte ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar görülmektedir. Spesifik bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla gerçekleştirilmektedir. Vakaların çoğunluğu hastalığı hafif geçirirken, birkaç hafta içerisinde sağlığına kavuşmaktadır.