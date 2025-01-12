Sierra Leone'de İlk M Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Sierra Leone'de M çiçeği (mpox) virüsünün ilk vakası, 27 yaşındaki bir erkekte tespit edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 01:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 01:47
Sierra Leone'de İlk M Çiçeği Vakası Tespit Edildi

Sierra Leone'de M Çiçeği (mpox) İlk Vaka

Afrika'nın batısında yer alan Sierra Leone'de, ilk M çiçeği (mpox) vakası kaydedildi. Bu bilgi, Sierra Leone Ulusal Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan resmi bir açıklamayla gün yüzüne çıktı.

Virüsün Tespiti

Açıklamada, başkent Freetown yakınlarındaki Western Zone bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki bir erkek bireyde M çiçeği virüsünün tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekipleri, potansiyel olarak virüse maruz kalmış kişileri belirlemek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla aktif bir izleme ve araştırma sürecine girmiştir.

M Çiçeği Virüsü Nasıl Bulaşır?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş insanlardan bulaşabilmektedir. Virüs, vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulunduğu giysi, çarşaf ve havluların kullanımının yanı sıra vücut sıvılarıyla temas yoluyla da yayılmaktadır.

Belirtiler ve Tedavi Süreci

Virüsün ilk belirtileri, bulaşmanın ardından 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkabilmektedir. Genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme ve titreme ile birlikte ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar görülmektedir. Spesifik bir tedavi yöntemi bulunmamakla birlikte, hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla gerçekleştirilmektedir. Vakaların çoğunluğu hastalığı hafif geçirirken, birkaç hafta içerisinde sağlığına kavuşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Change' Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltında
2
Kara Yollarında Güncel Durum: Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürüyor
3
2024'te Yaya Güvenliği İçin 71 Bin Denetim Yapıldı
4
Gündemden Öne Çıkanlar: CHP Çalıştayı ve Uluslararası Görüşmeler
5
Rami Kütüphanesi'nde Atların Büyüleyici Dünyası: 'Atlar da Kaderle Koşarlar' Sergisi
6
Hırvatistan'da Cumhurbaşkanı Seçiminin İkinci Turu Başladı
7
Yemen'de Akaryakıt İstasyonundaki Patlamada 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı