Sıfır araç alacaklara önemli uyarı: 'Kamikaze' teklifi ile teslimat rötarı gündemde

İsrail-Hamas savaşı Kızıldeniz'de de gerilime neden oluyor. İran'ın desteklediği Husiler, Süveyş Kanalı'ndan geçen bazı gemilere ateş açıyor. Gemiler saldırılardan kaçmak için rotalarını Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu'na çeviriyor. Bu da Türkiye'nin dış ticaretine zarar veriyor. İthalat yüklerinin yanı sıra ihracat siparişleri de gecikiyor.

Türkiye'yi nasıl etkilediğini İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel şöyle açıkladı:

“Özellikle hammadde kullanan işletmeler bu konuda sıkıntı yaşıyor. İşlenmemiş gıdaların ithalatında sıkıntı var. Çeşitli bakliyat ürünlerinde şubat-mart yüklemeleri yurt dışındaki firmalar fiyat oluşturamıyor. Bu nedenle ithalat yükünde de askıya alınma söz konusu. Navlunun yükselmesi yeni yılda emtia fiyatlarındaki artışla birleşince piyasada ciddi bir boşluk oluşacağını görüyoruz. "

TEMEL SIKINTI SATICININ FİYAT VERMEMESİ

Son dönemde susam ve bazı bakliyat ürünlerinin fiyatlarında ciddi bir artış yaşandı. Bu artışın nedeni ise yurt dışındaki tedarikçilerin fiyat belirlemekte zorlanması. Bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkiliyor. İlker Öner açıklamasında bu konuya da ayrıca değindi ve şu ifadeleri kullandı:

"Susam ve bazı bakliyat ürünlerinde iç piyasada fiyat artışı gündeme geldi. Mesela susam fiyatı ton başına 1700 dolar bandından 1850 dolar bandına kadar çıktı. Bu pirinç gibi bazı paketli ürünlerin fiyatına da yansıdı. Buradaki temel sıkıntı yurt dışındaki satıcının fiyat vermemesinden kaynaklanıyor. Bu durum uzarsa iç piyasada enflasyon daha da artacak.”

FİYAT DEĞİŞMİYOR ANCAK TESLİMATLAR AKSAYABİLİR

Kızıldeniz'deki sorunlar nedeniyle ithal otomobillerin teslimat süreleri arttı. Honda'nın Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, "Gemi seferleri rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Bu yüzden sefer süreleri 20-25 gün uzadı. Fiyatlarda bir değişiklik olmayacak ama teslimatlar gecikmeli olacak" ifadelerini kullandı.