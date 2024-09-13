Sıfır Atık Hareketi: Kadınlar ve İnsani Haklar Üzerine Bir Panel

BM'de Sıfır Atık Hareketi Tartışıldı

Türkiye'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde 'Zehirli Maddeler, Sıfır Atık, Kadınlar ve İnsan Hakları' konulu bir panelle ele alındı. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın video mesajıyla desteklendi.

İklim Değişikliği ve Kadınlar

Bakan Göktaş, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin en fazla kadınları etkilediğini vurguladı. Göktaş, "Artan sanayileşmeyle birlikte, sağlığı olumsuz etkileyen durumlarla daha sık karşı karşıyayız. Özellikle kırsal alanda su ve toprağın kirlenmesi, kadınların temel ihtiyaçlarını karşılamasını güçleştiriyor," dedi.

Toplumsal Adalet ve Eşitlik

Çevre kirliliğinin toplumsal adalet üzerinde ekstra yük oluşturduğuna dikkat çeken Göktaş, kadınların lider rol üstlenerek kirliliğin temel sebepleri üzerinde aktif katılım sağlaması gerektiğini belirtti. Türkiye, çevre sorunlarına karşı kararlı adımlar attığını ifade eden Göktaş, kadın haklarının özellikle önceliklendirildiğini dile getirdi.

Sıfır Atık Projesi ve Hedefler

Bakan Göktaş, "Sıfır Atık projesi, çevresel sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı sergiliyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek temel hedeflerimiz arasında,” dedi.

Panelin Diğer Konuşmaları

Cenevre Çevre Ağı Koordinatörü Diana Duarte Rizzoli, panelde Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi konusundaki öncü rolünü ve bu hareketin kadınlar üzerindeki etkilerini ele aldı. Ayrıca, Büyükelçi Burak Akçapar, Sıfır Atık Hareketi’nin çevre dostu tüketim modellerini teşvik ettiğini vurguladı.

Sonuçlar ve Gelecek Hedefleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı İrde Çetintürk Gürtepe, Sıfır Atık Hareketi'nin hedeflerinin sadece atık toplama değil, aynı zamanda tüm yaşam döngüsünde atıkların ortadan kaldırılmasını amaçladığını açıkladı.

BM'nin zehirli maddeler ve insan hakları konusundaki Özel Raportörü Marcos Orellana da Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını takdir etti. 2023 sonunda Türkiye'nin geri dönüşüm oranının %35'e yükseldiği bildirildi.

Türkiye'nin ana sunucusu olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilen "Sıfır Atık Hareketi", insani hakları ve kadın açısından BM Cenevre Ofisi'nde ele alındı. Türkiye, Sierra Leone ve Surinam işbirliği ve diğer ortakların katkılarıyla "Zehirli Maddeler, Sıfır Atık, Kadınlar ve İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi.

Türkiye'nin ana sunucusu olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilen "Sıfır Atık Hareketi", insani hakları ve kadın açısından BM Cenevre Ofisi'nde ele alındı. Türkiye, Sierra Leone ve Surinam işbirliği ve diğer ortakların katkılarıyla "Zehirli Maddeler, Sıfır Atık, Kadınlar ve İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi.

Türkiye'nin ana sunucusu olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilen "Sıfır Atık Hareketi", insani hakları ve kadın açısından BM Cenevre Ofisi'nde ele alındı. Türkiye, Sierra Leone ve Surinam işbirliği ve diğer ortakların katkılarıyla "Zehirli Maddeler, Sıfır Atık, Kadınlar ve İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi.

Türkiye'nin ana sunucusu olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilen "Sıfır Atık Hareketi", insani hakları ve kadın açısından BM Cenevre Ofisi'nde ele alındı. Türkiye, Sierra Leone ve Surinam işbirliği ve diğer ortakların katkılarıyla "Zehirli Maddeler, Sıfır Atık, Kadınlar ve İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi.

Türkiye'nin ana sunucusu olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilen "Sıfır Atık Hareketi", insani hakları ve kadın açısından BM Cenevre Ofisi'nde ele alındı. Türkiye, Sierra Leone ve Surinam işbirliği ve diğer ortakların katkılarıyla "Zehirli Maddeler, Sıfır Atık, Kadınlar ve İnsan Hakları" konulu panel düzenlendi.