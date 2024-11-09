DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.631.322,74 0,05%

Sıfır Atık Projesi COP 29'da Pavilyon Açacak

Emine Erdoğan'ın önderliğindeki Sıfır Atık Projesi, COP 29'da ortak pavilyon açıyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 10:23
Sıfır Atık Projesi COP 29'da Pavilyon Açacak

Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi COP 29'da Yer Alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi, 11-22 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) kapsamında ortak bir pavilyon açacak.

Dayanışma Merkezi İle Farkındalık Yaratılacak

Dayanışma Merkezi” adıyla açılacak olan pavilyon, COP 29'un kamuya açık “Yeşil Alanı”nda kurulacak ve burada hem konferans katılımcıları hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ziyaret edebilecek.

Sıfır Atık Projesi, pavilyonda atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevreye duyarlılık konuları ile ilgili projelerini tanıtacak. Ayrıca, Haydar Aliyev Vakfı da eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel projelerinin yanı sıra çevre koruma girişimleri hakkında bilgi verecek.

İnteraktif Alanlarla Etkileşim Sağlanacak

Pavilyonda, her iki kuruluşun projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için interaktif alanlar da oluşturulacak.

Türkiye'nin iklim krizi ile mücadeledeki en önemli projelerinden biri olan Sıfır Atık Projesi, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatıldı. Proje, çevre konularında farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkları daha etkili yönetmek amacıyla hayata geçirildi.

Küresel bir marka haline gelen bu çevre hareketi, tüm dünya genelinde örnek alınan bir ekonomik döngü modeline dönüşmüş durumda. Proje, 2035 yılına kadar geri dönüştürülebilir tüm atıkların %60'ının geri dönüştürülmesi hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
2
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi
3
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"
4
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz
5
Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum
6
Mengen Ormanları Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
7
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak