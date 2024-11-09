Sıfır Atık Projesi COP 29'da Pavilyon Açacak

Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi COP 29'da Yer Alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi, 11-22 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) kapsamında ortak bir pavilyon açacak.

Dayanışma Merkezi İle Farkındalık Yaratılacak

“Dayanışma Merkezi” adıyla açılacak olan pavilyon, COP 29'un kamuya açık “Yeşil Alanı”nda kurulacak ve burada hem konferans katılımcıları hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ziyaret edebilecek.

Sıfır Atık Projesi, pavilyonda atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevreye duyarlılık konuları ile ilgili projelerini tanıtacak. Ayrıca, Haydar Aliyev Vakfı da eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel projelerinin yanı sıra çevre koruma girişimleri hakkında bilgi verecek.

İnteraktif Alanlarla Etkileşim Sağlanacak

Pavilyonda, her iki kuruluşun projeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için interaktif alanlar da oluşturulacak.

Türkiye'nin iklim krizi ile mücadeledeki en önemli projelerinden biri olan Sıfır Atık Projesi, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017 yılında başlatıldı. Proje, çevre konularında farkındalığı artırmak ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atıkları daha etkili yönetmek amacıyla hayata geçirildi.

Küresel bir marka haline gelen bu çevre hareketi, tüm dünya genelinde örnek alınan bir ekonomik döngü modeline dönüşmüş durumda. Proje, 2035 yılına kadar geri dönüştürülebilir tüm atıkların %60'ının geri dönüştürülmesi hedefine ulaşmayı amaçlıyor.