Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile 71 Yıllık Davalar Sonuçlandı

Adalet Bakanlığı'nın Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile uzun süreli kadastro davaları sonuca ulaştırılıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 12:44
Sıfır Kadastro Dosyası Projesi ile 71 Yıllık Davalar Sonuçlandı

Sıfır Kadastro Dosyası Projesi Başarıyla Yürütülüyor

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Kadastro Dosyası Projesi, 1950'li yıllardan bu yana devam eden kadastro davalarının sonuçlandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu projeyle yargı sistemi üzerindeki yük azaltılmakta ve vatandaşların mülkiyet konusundaki belirsizlikleri sona ermektedir.

Kadastro Davalarında Çözüme Giden Yol

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen kadastro davaları, yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçleri gibi alanlardaki teknik eksikliklerin belirlenip giderilmesiyle hız kazanmaktadır. Proje kapsamında mahkemelere sunulan teknik ve idari destekler sayesinde insan kaynakları güçlendirilmiştir.

Başarı Hikayeleri

Projenin başlangıcından bu yana, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1954 yılında açılan ve 853 tarafı bulunan 71 yıllık dava çözüme kavuşturulmuştur. Ayrıca, Kırklareli'nde 212 mirasçısı bulunan 70 yıllık bir kadastro davasında da mülkiyet sorunları nihai bir karara bağlanmıştır. Mardin'in Derik ilçesinde ise 25 yıldır süren bir kadastro davası geçtiğimiz hafta sonuçlandı.

Gelecek Hedefler

Yapılan düzenlemeler sayesinde, uzun süren kadastro dosyalarının 2025 yılı sonuna kadar yargı gündeminden tamamen çıkarılması hedeflenmektedir. Davalarının sonuçlanmasından memnun olan taraflar, yıllar süren belirsizliklerin ardından nihayet huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

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