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Sigara Bırakma İsteğiyle ALO 171'i Arayanların Sayısı 308 Bin 222'ye Ulaştı

Sağlık Bakanlığı'nın ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, geçen yıl 308 bin 222 kişiye destek sağladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 11:23
Sigara Bırakma İsteğiyle ALO 171'i Arayanların Sayısı 308 Bin 222'ye Ulaştı

Sağlık Bakanlığı, 7 gün 24 saat canlı destek sunan "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı", 2023 yılında sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişiye yanıt verdi. Bu hizmet, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü sebebiyle yapılan açıklamalarla dikkat çekti.

Alo 171, sigara bırakmak isteyen bireyleri motivasyonel görüşmeler ile teşvik ediyor. Danışma hattı, bırakma kararı alan kişilere bu süreçte rehberlik sunarak nikotin yoksunluk belirtileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmaktadır.

Hattı arayanlara, öncelikle nikotin bağımlılık testi uygulanıyor. Bu teste göre, bağımlılık düzeyi belirleniyor ve kişiye özel sigara bırakma planı oluşturuluyor. Ayrıca, sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonellerinin bilgileri de paylaşılıyor.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelindeki 565 sigara bırakma polikliniğinde toplamda 150 bin 467 muayene gerçekleştirildi. Sigara bırakma konusundaki diğer bir destek kaynağı olan poliklinikler, hastalara kapsamlı tedavi yolları sunuyor.

Davranışsal Terapiler ve Farmakolojik Tedaviler

Etlik Şehir Hastanesi'nden Dr. Necla Bozdağ Armağan, sigara bırakma sürecinde genellikle iki aşamalı bir tedavi uygulandığını belirtti. Öncelikle davranışsal terapi yapılmakta, ardından ise hastanın tedavi süreci yönlendirilmektedir.

Dr. Armağan, "Davranışsal tedavi sürecinde hastanın sigara kullanım durumu değerlendirilir ve bağımlılık seviyesi ölçülür. Bu aşamanın ardından hastaların sigarayı bırakma kararlılıkları değerlendirilir," dedi.

Sigara bırakma esnasında hastaların, sigara içilen mekanlardan uzak durmaları ve sigara hatırlatıcı objeleri ortadan kaldırmaları gerektiği de belirtildi. Bu sürecin en önemli kısmının hastanın iradesi olduğunu vurgulayan Armağan, sigara kullanımı ve dumanına maruz kalmanın ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini de ifade etti.

Özellikle KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve akciğer kanseri riskinin artışına dikkat çeken Armağan, 50 yaş ve üzerindeki hastalarda bu risklerin daha da yukarı çıktığını kaydetti. Ayrıca, sigara dumanına maruz kalan çocukların daha sık astım, hırıltı ve öksürük gibi rahatsızlıklar geçirdiği de ailelere hatırlatıldı.

Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma...

Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" geçen yıl sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişinin destek çağrısına yanıt verdi.

Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma...

Sağlık Bakanlığının 7 gün 24 saat canlı destek hizmeti veren "ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" geçen yıl sigaradan kurtulmak isteyen 308 bin 222 kişinin destek çağrısına yanıt verdi.

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