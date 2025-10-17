Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Dumanı Üstünde Yeni Fiyat Listesi

16 Ekim 2025 Perşembe sabahı sigara tiryakilerini üzen haber geldi: Temmuz ve Ağustos aylarındaki zamların ardından, sigara şirketleri ekim ayında da fiyat artışı kararı aldı. Sabah saatlerinde Philip Morris grubunun duyurduğu artışın ardından, öğleden sonra Japan Tobacco International (JTI) ve Captain sigara gruplarından da zam haberleri paylaşıldı.

Güncel Fiyatlar

Bugün açıklanan zamlarla birlikte markalara göre güncel fiyatlar şöyle şekillendi:

Japan Tobacco International (JTI): En düşük fiyat 90 TL, grubun en pahalı ürünü 105 TL.

Philip Morris: Sabah açıklanan 5 TL'lik zam sonrası en ucuz sigara 95 TL, en pahalı ürün 105 TL seviyesine ulaştı.

Captain / Captain Black: Captain grubu ürünleri için fiyatlar 90 TL olarak güncellendi.

Zamların Arka Planı

Bu artış, yıl içinde görülen üçüncü büyük zam dalgası oldu. Temmuz ayında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesi sigara fiyatlarına doğrudan yansımıştı. Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklamasıyla birlikte sigara ve alkol ürünlerindeki ÖTV oranı %15,71 oranında artırılmıştı. Bu gelişmeler temmuz ve ağustos aylarında peş peşe zamların yapılmasına neden olmuştu.

Sonuç olarak, Ekim ayındaki bu güncellemeyle birlikte en ucuz sigara fiyatı 95 TL olarak kayda geçti ve tüketiciler için maliyetler yeniden yükseldi.