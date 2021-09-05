Sigara paketlerinde değişikliğe gidiliyor! Resmi Gazete'de yayılandı..

Deneme kapsamındaki üretimler başta olmak üzere üretilen tüm tütün mamullerinin birim paketlerinde marka adının yazılması yada şirket veya firma unvanlarının kısaltmasının belirtilmesi ile ilgili bir zorunluluk getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Aynı zamanda deneme ürünler başta olmak üzere gerçekleştirilen üretimlerde tüm tütün mamullerinin birim paketlerinin üzerlerinde markası ve şirket-firma unvanlarının kısaltmalarının yazılması zorunlu tutulacak. Tütün mamullerinin birim paketlerine yazılacak tüm bilgiler de öncesinde Bakanlığa gönderilecek.
15 GÜN ÖNCESİNDEN İZİN
Bakanlık yetkililerine yapılan başvuru belgesinde beyan edilen tüm bilgilerin söz konusu tesisin üretimiyle ilgili kapasiteleri öncelik olarak dikkate alınacak ve uygun olan tesislerin başvurularının tamamlanma tarihinde sonraki en geç 15 gün içerisinde de ön izin verilmiş olacak. Ayrıca, işleme tabi tutulmuş tüm tütün veya tütün mamullerinin ihracatları ise yalnızca üretimi yapan firma tarafından yapılabilecek.