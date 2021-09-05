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Sigara paketlerinde değişikliğe gidiliyor! Resmi Gazete'de yayılandı..

Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar göre kayıt dışı üretimlerin önüne geçilebilmesi için sigara paketlerinin üzerinde firma bilgileri de yazılacak.

05 Eylül 2021 Pazar 14:56
Sigara paketlerinde değişikliğe gidiliyor! Resmi Gazete'de yayılandı..
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Deneme kapsamındaki üretimler başta olmak üzere üretilen tüm tütün mamullerinin birim paketlerinde marka adının yazılması yada şirket veya firma unvanlarının kısaltmasının belirtilmesi ile ilgili bir zorunluluk getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Buna göre, tütün ürünleriyle ilgili ihracatlarının artırılması ve yine tütün ürünlerinde kayıt dışı üretimin önüne geçebilmek adına firmalarca üretimi yapılan ürünlerde tesis sahasının dışında olunan faaliyet yerleri için Bakanlıktan izin alınması gerektiği ve tesisin faaliyet gösterdiği il sınırlarının içinde olunması kaydıyla da tesislerde ek mamul ambarları ve ek ham madde ambarlarının kurulacak. Kullanımı iptal edilen ambarların ise boşaltıldığı günden sonraki 30 gün içerisinde ambar iptali olarak Bakanlığa bildirilecek.

Aynı zamanda deneme ürünler başta olmak üzere gerçekleştirilen üretimlerde tüm tütün mamullerinin birim paketlerinin üzerlerinde markası ve şirket-firma unvanlarının kısaltmalarının yazılması zorunlu tutulacak. Tütün mamullerinin birim paketlerine yazılacak tüm bilgiler de öncesinde Bakanlığa gönderilecek.

15 GÜN ÖNCESİNDEN İZİN 

Bakanlık yetkililerine yapılan başvuru belgesinde beyan edilen tüm bilgilerin söz konusu tesisin üretimiyle ilgili kapasiteleri öncelik olarak dikkate alınacak ve uygun olan tesislerin başvurularının tamamlanma tarihinde sonraki en geç 15 gün içerisinde de ön izin verilmiş olacak. Ayrıca, işleme tabi tutulmuş tüm tütün veya tütün mamullerinin ihracatları ise yalnızca üretimi yapan firma tarafından yapılabilecek.


Son Güncelleme: 05.09.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
Sigara PaketiYeni DönemMarka Adışirket Unvan Kısaltması
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