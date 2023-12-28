Sigarada yeni dönem: Vergi oranları güncellendi

Sigara tiryakileri yeni yılda vergi şoku yaşayacak. Sigaraya uygulanan vergi oranı yüzde 63’ten yüzde 57’ye indirilse de, paket başına alınan maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya yükseltilecek. Bu da sigara fiyatlarının önemli ölçüde artması anlamına geliyor.

Sigarada yeni dönem: Vergi oranları güncellendi
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Sigara içmek yeni yılda daha da pahalı olacak. Sigaraya uygulanan vergilerde yapılan değişiklik, sigara fiyatlarını önemli derecede etkileyecek. Sigara tiryakileri, paket başına 4,80 lira maktu vergi ödemek zorunda kalacak. Sigaraya uygulanan vergi oranı ise yüzde 63’ten yüzde 57’ye düşürülecek. Sigaranın asgari maktu vergi tutarı da artacak.

Yeni yılda sigara içenler vergi zammıyla karşı karşıya kalacak. Sigaraya uygulanan vergi oranı yüzde 63’ten yüzde 57’ye gerilese de, her paket için ödenen maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkarılacak. Bu da sigara fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesi demek. Sigaranın en az maktu vergi tutarı da 1,11 liradan 1,42 liraya fırlayacak.

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