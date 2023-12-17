Sigaraya ek zam geliyor

İçki ve sigara sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçılar, yeni bir düzenlemeyle karşı karşıya. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tebliğ taslağı, bu sektördeki firmaların 2024 yılından itibaren yüksek miktarda teminat yatırmasını öngörüyor.

Tebliğ taslağına göre, sigara üreticileri ve ithalatçıları 50 milyon TL, makaron üreticileri 40 milyon TL, sigara kağıdı ve filtre üreticileri ise her biri için 5 milyon TL teminat ödemek zorunda kalacaklar. Alkollü içki üreticileri için de 5 ila 50 milyon TL arasında değişen teminat tutarları belirlendi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Teminatlar nakit para haricinde banka teminatı ya da iç borçlanma senetleriyle de karşılanabilecek. Ancak bu şekilde teminat verilmesi, maliyetleri yükseltecek ve bunun sonucunda da içki ve sigara fiyatlarına zam gelecek.





FİYATLAR YÜKSELECEK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı tebliğ taslağına göre, teminatlar 1 Ocak 2024’te zorunlu olacak ve en geç 60 gün içinde yatırılması gerekecek. Bu durum, sektördeki tüm firmaları etkileyecek ve ek maliyetlere neden olacak.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, bu düzenlemeyi eleştirerek, “Çiftçi üzümü yok pahasına satmak zorunda kalacak. Yerli ve milli şarap üreticimiz yok olacak” dedi.

Sektör temsilcileri ise, bu düzenlemenin maliyetleri artıracağını ve fiyatların yükseleceğini ifade ettiler. Dolayısıyla, bu yeni düzenlemenin içki ve sigaraya ek zam getireceği öngörülüyor.

İçki ve sigara sektörüne yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

İçki ve sigara sektörüne yeni düzenleme, 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren, sektördeki üretici ve ithalatçılar yüksek miktarda teminat yatırmak zorunda kalacaklar.



İçki ve sigara sektörüne yeni düzenleme nasıl olacak?

İçki ve sigara sektörüne yeni düzenleme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan bir tebliğ taslağı ile yapılacak. Buna göre, sigara üreticileri ve ithalatçıları 50 milyon TL, makaron üreticileri 40 milyon TL, sigara kağıdı ve filtre üreticileri ise her biri için 5 milyon TL teminat ödemek zorunda kalacaklar. Alkollü içki üreticileri için de 5 ila 50 milyon TL arasında değişen teminat tutarları belirlendi.

İçki ve sigara sektörüne yeni düzenleme fiyatlara nasıl yansıyacak?

İçki ve sigara sektörüne yeni düzenleme, fiyatlara zam olarak yansıyacak. Teminatların nakit para haricinde banka teminatı ya da iç borçlanma senetleriyle de karşılanabilecek olması, maliyetleri yükseltecek ve bunun sonucunda da içki ve sigara fiyatlarına zam gelecek.