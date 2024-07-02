Sigorta giriş yılını hemen kontrol edin! Erken emeklilik çoktan kapınızda olabilir

Yakın zamanda SGK tarafından hayata geçirilen düzenlemelerle, 1989 ile 2015 yılları arasında ilk kez SGK'ya kaydolan vatandaşlar için emeklilik imkanı doğuyor. Bu düzenlemeler ve emeklilik için gereken prim gün sayılarına ilişkin ayrıntılı bilgileri sizin için topladık.

Emeklilik Koşulları Değişkenlik Gösteriyor

Emeklilik kriterleri, SGK'ya ilk kayıt tarihinize göre değişebilir. Kayıt yılınıza göre emeklilik için gereken yaş ve prim günü değişiklik gösterir.





Erkek Çalışanlar İçin Emeklilik Kriterleri

2008'den sonra işe girenler: 7100 gün prim ödemesi ve 60 yaşında emeklilik,

1999 ile 2008 yılları arasında işe girenler: 7000 gün prim ve 60 yaşında emeklilik,

1998 ile 1999 yılları arasında işe girenler: 5975 gün prim ve 58 yaşında emeklilik.

Kadın Çalışanlar İçin Emeklilik Kriterleri