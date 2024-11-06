Sigorta İadesi Vaadiyle Dolandırıcılık: 11 Zanlı Tutuklandı

Bankacı Kılığına Giren Dolandırıcılar Yakalandı

Tekirdağ merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonu, il genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dolandırılan bir vatandaşın ihbarını değerlendirerek harekete geçti.

Dolandırıcılık Faaliyetleri

İddialara göre, zanlılar kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak, önceki kredilerin sigorta ücretlerinin geri iade edileceği vaadiyle birçok kişiyi dolandırdı. Bu yöntemi kullanarak çok sayıda insanın mağdur olduğu tespit edildi.

Operasyonun Detayları

İstanbul ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, 11 zanlı gözaltına alındı. Tekirdağ'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adalet Süreci

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bu durum, dolandırıcılık suçlarına karşı yürütülen mücadelenin önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.