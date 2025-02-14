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Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de 559 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 559 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için gece gündüz çalışıyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:32
Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de 559 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl'de Ulaşım Sorunları

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, Siirt, Batman, Şırnak ve Bingöl illerinde ciddi ulaşım sorunlarına yol açtı. Toplamda 559 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te Durum

Siirt'te dün gece başlayan kar yağışı, özellikle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerinde 92 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Ayrıca, Pervari-Siirt kara yolu da ilçe merkezinden Gölköy'e kadar ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Batman'da Kar Yağışı Etkili

Batman ilinde gece başlayan kar yağışı, Gercüş, Kozluk ve Sason ilçelerinde 133 köy ve 53 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına yol açtı. Ekiplerin durumu düzeltmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Şırnak'ta Kar ve Tipi

Şırnak ilinde dün başlayan kar yağışı ile birlikte merkeze bağlı 2 köy ile Beytüşşebapta 13 ve Uluderede 1 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetreyi geçtikten sonra belediye ekipleri, ana ve ara yolların temizlenmesi için çalışmalara başladı.

Bingöl'de Olumsuz Etkiler Sürüyor

Bingöl'de de kar ve tipi etkisini gösteriyor. Merkezde 61, Adaklı'da 10, Genç'te 46, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 4 ve Yedisu'da 8 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtiliyor.

İl özel idareleri, tüm ekipleriyle birlikte ulaşımı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

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