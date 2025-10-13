Siirt Battaniyesi 'Lihaf' Markasıyla Pazar Yolunda

Valilik himayesinde yürütülen proje sonuç verdi

Siirt'in tescilli battaniyesi Lihaf markasıyla artık pazara sunulacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, girişim Valilik himayelerinde hayata geçirildi.

Proje, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Olgunlaşma Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında; GAP Bölge Kalkınma İdaresi destekleriyle yürütülen Geleneksel Siirt Battaniyesi Dokumacılığı Projesi çerçevesinde başarıyla tamamlandı.

Proje sürecinde, Türk Patent ve Marka Kurumuna Siirt battaniyesinin 'Lihaf' markası adıyla tescillenmesi için başvuru yapıldı. Kurumun değerlendirmesi neticesinde 'Lihaf' markasının tescili onaylandı.

Tescil belgesi, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç'e teslim edildi.

Markalaşma adımı, Siirt battaniyesinin hem yöresel değerini korumayı hem de pazarda tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Siirt'in tescilli battaniyesi "Lihaf" markasıyla pazara sunulacak. Markanın tescil belgesi, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz (sağda) ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş (solda) tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç'e (ortada) teslim edildi.