Siirt Belediyesi'nde 28 Personel İşsiz Kalacak: Sendika Başkanı Açıklama Yaptı

Siirt Belediyesi'nde 28 Çalışana Yazık!

Siirt Belediyesinin, 28 personele gönderdiği yazıda, sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine sendikadan açıklama geldi. Bem-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Özgür Eker, bu kararla birlikte emekçilerin yeni yıla işsiz gireceğini duyurdu.

“Derdimiz Ekmek, Gücümüz Ekmek!”

Siirt Belediyesi önünde toplanan grup, “Derdimiz ekmek, gücümüz ekmek. Asla pes etmeyeceğiz” yazılı pankart açarak duruma tepki gösterdi. Eker, burada yaptığı açıklamada, Siirt'te sözleşmeli memurlara karşı uygulanan adaletsizliğe karşı durduklarını ifade etti.

Sözleşmeli Memurların Hakları İhlal Ediliyor

Eker, yapılan fesih işleminin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, “Somut bir gerekçe göstermeksizin arkadaşlarımızın işine son verilmek isteniyor” dedi. Siirt'teki sözleşmeli memurların kadro haklarının ellerinden alındığını ve anayasal haklarının ihlal edildiğini savundu.

Belediyenin İkili Durumu Sorgulandı

Eker, Siirt Belediyesinin neden yeni personel alımı yaparken, mevcut 28 emekçiyi işten çıkardığını sorguladı. “Hukuksuzluk karşısında susmayacağız” diyerek duruma karşı çıkacaklarını belirtti. Siirt’te 28 yuvada hüzün, öfke ve kaygı olduğunu dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Siirt'te Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) tarafından Siirt Belediyesinin sözleşmesini yenilemeyeceğini bildirdiği personellere ilişkin açıklama yapıldı. Bem-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Özgür Eker (ortada), açıklamayı okudu.