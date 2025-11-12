Siirt Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Seferberliği

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevre kirliliğini önlemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttükleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmanın Detayları

Ekipler, belirlenen çöp alanları dışında gelişi güzel bırakılan moloz, evsel atık, çöp yığınları ve inşaat enkazlarını kepçelerle toplayarak çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Vatandaşlara Çağrı

Açıklamada, vatandaşların ortak yaşam alanlarına duyarlılık göstermelerinin önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, moloz ve atıkların sadece belirlenen çöp döküm alanlarına bırakılmasının hem çevrenin korunmasına hem de temizlik çalışmalarının verimliliğine katkı sağlayacağını belirtti.

SİİRT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.