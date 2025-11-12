Siirt Belediyesi'nden Kapsamlı Temizlik Seferberliği

Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, moloz ve evsel atıkları kepçelerle temizleyerek çevre ve görüntü kirliliğini önlemeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:51
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çevre kirliliğini önlemek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttükleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmanın Detayları

Ekipler, belirlenen çöp alanları dışında gelişi güzel bırakılan moloz, evsel atık, çöp yığınları ve inşaat enkazlarını kepçelerle toplayarak çevre ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor.

Vatandaşlara Çağrı

Açıklamada, vatandaşların ortak yaşam alanlarına duyarlılık göstermelerinin önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, moloz ve atıkların sadece belirlenen çöp döküm alanlarına bırakılmasının hem çevrenin korunmasına hem de temizlik çalışmalarının verimliliğine katkı sağlayacağını belirtti.

