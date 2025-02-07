Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Ve SİÜ İşbirliği Protokolü İmzaladı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir programla hayata geçirildi.

Protokolün Amaçları

Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak tarafından imzalanan bu protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi, suç işlemenin önüne geçmeyi ve topluma yeniden kazandırılmalarını amaçlıyor.

Protokol çerçevesinde, yükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme ve destekleyici programların hazırlanması ve uygulanması hedefleniyor. Başsavcı Sarıca, bu işbirliği ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmanın önemini vurguladı.

Suç İşlemenin Önlenmesi ve Topluma Kazandırma