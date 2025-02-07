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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ, denetimli serbestlik hizmetleri için işbirliği protokolü imzaladı. Amaç, topluma yeniden kazandırma.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 20:08
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Ve SİÜ İşbirliği Protokolü İmzaladı

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir programla hayata geçirildi.

Protokolün Amaçları

Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak tarafından imzalanan bu protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi, suç işlemenin önüne geçmeyi ve topluma yeniden kazandırılmalarını amaçlıyor.

Protokol çerçevesinde, yükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme ve destekleyici programların hazırlanması ve uygulanması hedefleniyor. Başsavcı Sarıca, bu işbirliği ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmanın önemini vurguladı.

Suç İşlemenin Önlenmesi ve Topluma Kazandırma

Başsavcı Sarıca, yükümlülerin suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma yeniden kazandırılmaları için ayrı bir çabanın içerisinde olacaklarını ifade etti. "Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor"

Rektör Prof. Dr. Şındak da protokolün iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ifade etti. Programa, Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Denetimli Serbestlik Şefi Veysel Demirel ve üniversiteden yöneticiler de katıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik...

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca (sağ 2) ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak (sol 2) tarafından imzalandı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik...

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca (sağ 2) ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak (sol 2) tarafından imzalandı.

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