Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve SİÜ Arasında Anlamlı İşbirliği Protokolü

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Ve SİÜ İşbirliği Protokolü İmzaladı
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir programla hayata geçirildi.
Protokolün Amaçları
Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak tarafından imzalanan bu protokol, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi, suç işlemenin önüne geçmeyi ve topluma yeniden kazandırılmalarını amaçlıyor.
Protokol çerçevesinde, yükümlülere yönelik eğitim, iyileştirme ve destekleyici programların hazırlanması ve uygulanması hedefleniyor. Başsavcı Sarıca, bu işbirliği ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan bireylerin gelişimlerine katkıda bulunmanın önemini vurguladı.
Suç İşlemenin Önlenmesi ve Topluma Kazandırma
Başsavcı Sarıca, yükümlülerin suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve topluma yeniden kazandırılmaları için ayrı bir çabanın içerisinde olacaklarını ifade etti. "Denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor" Rektör Prof. Dr. Şındak da protokolün iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ifade etti. Programa, Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Denetimli Serbestlik Şefi Veysel Demirel ve üniversiteden yöneticiler de katıldı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca (sağ 2) ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak (sol 2) tarafından imzalandı. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca (sağ 2) ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak (sol 2) tarafından imzalandı.
Rektör Prof. Dr. Şındak da protokolün iki kurum arasındaki işbirliğini güçlendireceğini ifade etti. Programa, Siirt Denetimli Serbestlik Müdürü İzzet Tanışman, Denetimli Serbestlik Şefi Veysel Demirel ve üniversiteden yöneticiler de katıldı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca (sağ 2) ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak (sol 2) tarafından imzalandı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Üniversitesi (SİÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Siirt Üniversitesinde düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca (sağ 2) ile SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak (sol 2) tarafından imzalandı.