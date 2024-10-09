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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası İnşaatında Yüzde 54 Tamamlanma

Siirt'teki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası inşaatı başarıyla ilerliyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:43
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası İnşaatında Yüzde 54 Tamamlanma

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası İnşaatında Son Durum

Siirt ilinde inşa edilen Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni ek binası inşaatının %54'ü tamamlandı. Bu modern yapı, Siirt çevre yolunda 70 bin metrekarelik bir alanda yer almakta ve 400 yatak kapasitesine sahip olarak inşa ediliyor. İhtiyaç durumunda bu kapasitenin 500 yatağa kadar artırılabilmesi hedefleniyor.

Akıllı Hastane Modeli ile Donatıldı

Ek bina, 20 bin 619 metrekarelik bir oturma alanına sahip olup; toplamda 89 bin 749 metrekare kapalı alanda, "akıllı hastane" modeliyle inşa edilmeye devam ediliyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanan hastane, 7 kat ve deprem izolatörleri ile bodrum katı ile birlikte inşa ediliyor.

Kesintisiz Sağlık Hizmeti

Afet durumlarında bile kesintisiz sağlık hizmetinin sürdürülmesi amaçlanan bu tesis, Siirt ve çevresindeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenecek. Hastanenin 884 araç kapasiteli otoparkı da dikkat çekiyor.

Proje Detayları ve Özellikleri

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, depreme dayanıklı olarak inşa edilen yeni hastanenin önemine değinerek, "Bütün binaları depreme göre yapmalıyız. Böylece gelecekte sıkıntı yaşamayız" şeklinde konuştu. Yüklenici firma proje müdürü Mithat Demircan ise, 6 bin 666 enjeksiyon delgisi ve 1,634 fore kazık kullanılarak önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirtti.

"Depremde burası güvenli liman olacak" diyen Demircan, deprem izolatörlerinin binayı koruyacağını ve hizmetin deprem sırasında da devam edeceğini ekledi. Projenin 26 Mart 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

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