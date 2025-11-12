Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV kapsamında ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma yenilendi; GES ile elektrik tüketiminin yaklaşık %42'si hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:46
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, daha tasarruflu ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında kapsamlı bir enerji dönüşüm çalışması hayata geçirildi.

Proje ve Hedefleri

Projede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen işbirliği çerçevesinde hastanenin ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma sistemleri baştan aşağı yenilendi. Proje kapsamında kurulan Güneş Enerji Sistemi (GES) ile hastanenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 42’si buradan karşılanması hedefleniyor.

Yapılan Yenilemeler

Hastane genelinde bulunan yaklaşık 9 bin adet eski aydınlatma armatürü, enerji tasarruflu LED sistemleriyle değiştirildi. Mevcut 3 adet ısıtma kazanından 2’si, daha yüksek verimli yeni nesil kazanlarla yenilenirken, 4 adet chiller soğutma grubundan 3’ü daha tasarruflu ve verimli modellerle değiştirildi. Tesis genelindeki pompalar ve motorlar da enerji verimliliği yüksek cihazlarla yenilendi.

Kurulan güneş enerjisi panelleri yalnızca elektrik üretimi amacıyla kullanılmayacak; acil girişi ve ana poliklinik girişlerinde gölgelik ve otopark alanı oluşturarak hem enerji üreten hem de kullanım kolaylığı sağlayan çok yönlü bir yapı olarak tasarlandı.

Beklenen Sonuçlar

Bu çalışmalar sonucunda, GES üzerinden karşılanacak elektrik miktarı ve yapılan altyapı yenilikleri sayesinde hastanenin toplam enerji tasarrufunun yaklaşık yüzde 36 oranında sağlanması öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla hem enerji tüketiminin azalması hem de işletme maliyetlerinin uzun yıllar boyunca düşmesi bekleniyor.

Yenilenen altyapı sayesinde hasta ve çalışan konforu artırılırken, hastane daha çevreci, modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuldu.

