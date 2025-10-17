Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı

Siirt'in Eruh ilçesindeki Dağdöşü köyünde, Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu İlkokulu bünyesinde kurulan Şehitler Kütüphanesi törenle hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 22:04
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı

Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı

Açılış töreni ve proje bilgileri

Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan Şehitler Kütüphanesi düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Yeşeren Gençlik Derneği yürütücülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, ilçenin Dağdöşü köyündeki Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu İlkokulu bünyesinde bir kütüphane oluşturuldu.

Katılımcılar ve törende öne çıkanlar

Kütüphanenin açılışına Vali Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, Bu anlamlı mekan, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasına vesile olurken, kahraman şehitlerimizin onurlu mücadelesini de gelecek nesillere aktaracaktır.

Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.İçişleri...

Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Yeşeren Gençlik Derneğinin yürütücülüğünü üstlendiği proje kapsamında, ilçenin Dağdöşü köyündeki Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu İlkokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.İçişleri...

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
3
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
4
Fidan: Türkiye Gazze'ye Nefes, Filistin'e Umut Olmaya Devam Edecek
5
KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi yazılımı dış müdahaleye kapalı
6
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
7
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği