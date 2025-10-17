Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı

Açılış töreni ve proje bilgileri

Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan Şehitler Kütüphanesi düzenlenen törenle kapılarını açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Yeşeren Gençlik Derneği yürütücülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, ilçenin Dağdöşü köyündeki Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu İlkokulu bünyesinde bir kütüphane oluşturuldu.

Katılımcılar ve törende öne çıkanlar

Kütüphanenin açılışına Vali Kemal Kızılkaya, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Hatice Atan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, Bu anlamlı mekan, çocuklarımızın geleceğe umutla bakmasına vesile olurken, kahraman şehitlerimizin onurlu mücadelesini de gelecek nesillere aktaracaktır.

Siirt'in Eruh ilçesinde kurulan "Şehitler Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Yeşeren Gençlik Derneğinin yürütücülüğünü üstlendiği proje kapsamında, ilçenin Dağdöşü köyündeki Şehit Piyade Er Lokman Tınazoğlu İlkokulu bünyesinde oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.