Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali: Tescil ve Hasat Coşkusu

Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali'nde tescil duyuruldu; yürüyüş, tanıtım, ödül töreni ve fıstık hasadı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:38
Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali gerçekleştirildi

Siirt Valiliği himayesinde düzenlenen Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali yoğun katılımla tamamlandı. Katılımcılar, Güres Caddesi istikametinden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne kadar bando eşliğinde yürüdü.

Program ve tanıtım çalışmaları

Festival kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda "fıstık" konulu bilgilendirme ve tanıtım videosu izletildi. Etkinlikte Siirt fıstığının tanıtımı ve bilinirliğinin artırılmasına yönelik sunumlar yer aldı.

Vali Kemal Kızılkaya'nın açıklamaları

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada festivalin amacını kentin ekonomik değerlerinden Siirt fıstığını tanıtmak, kültürlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olarak özetledi. Kızılkaya, festivalin milli birlik ve beraberliğin güçlenmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Kızılkaya, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Siirt fıstığı, Pervari balı ve Zivzik narı gibi ürünleri geliştirmek için çok yönlü projeler yürüttüklerini ifade etti.

Tescil, üretim rakamları ve ödüller

Vali Kızılkaya, Siirt fıstığının Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini bildirerek, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bu saat itibarıyla Siirt fıstığı artık tescillidir." dedi.

Kızılkaya, Siirt genelinde 409 bin 352 dekar alanda 27 bin 252 ton Siirt fıstığı üretimi ile Türkiye'de birinci olduklarını, diğer fıstıkları da dahil ettiklerinde ise dördüncü sırada bulunduklarını vurguladı. Ayrıca "2002 yılında 45 bin dekar olan Siirt fıstığı alanı 409 bin dekarı, dikili fıstık ağaçlarının sayısı ise 12 milyonu aştı" ifadelerini kullandı ve hedeflerinin Siirt fıstığını dünya markası haline getirmek olduğunu belirtti.

Programda Vali Kızılkaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi'ye tescil belgesini takdim etti. Ayrıca "Siirt Fıstığının Enleri Ödülü"ne layık görülen üreticilere plaket verildi.

Hasat etkinliği

Festival kapsamında fıstık hasadı gerçekleştirileceği bildirildi ve etkinlikler hasat çalışmalarıyla sürdürülecek.

