Siirt Kısa Film Festivali'nde Özgür Gazze Teması

Bu yıl 7. kez kapılarını açacak olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, "Özgür Gazze" temasıyla sinemaseverleri bir araya getirecek. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde, Siirt Valiliği ev sahipliğinde ve Siirt Üniversitesi desteğiyle 15-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Festival Çeşitlilik Sunacak

Açılışı Eruh ilçesi'nde yapılacak festival kapsamında, Filistin'in kültürel ve siyasi hayatı üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış sinemacılar, söyleşi, atölye çalışmaları ve film gösterimleri gerçekleştirecek.

Yasin Aktay'dan Dikkat Çeken Açıklama

Festival hakkında konuşan AK Parti eski milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, “Geçen yıl bu zamanlarda festival hazırlıkları devam ederken, kötü olayların yaşandığını gördük. Bazıları, bu şartlar altında festivali iptal etmeyi önerdi, ancak biz neden iptal edelim ki?" diyerek düşüncelerini açıkladı.

Aktay ayrıca, Türk halkının Gazze konusunda kararlı olmasının önemini vurgulayarak, "Artık 'Kalbimiz Gazze' demeyi bırakıp, 'Özgür Gazze' demeliyiz." şeklinde değerlendirdi.

Önemli İsimlerin Katılımı

Festivalde ünlü yazarlar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve Vahdettin İnce gibi isimlerin yanında, Mısırlı aktör Wagdy El-Araby, TRT dizilerinin yapımcısı Kemal Tekden, ve tanınmış yönetmenler Nazif Tunç, Kudret Sabancı, Sadullah Şentürk, Haydar Işık da yer alacak. Festival, ünlü tiyatrocu Osman Doğan'ın başrolünde olduğu "Ziyafet Sofrası" oyununun açılışıyla başlayacak, kapanışta ise Grup Yürüyüş dinleyicilere Filistin temalı eserler ve sevilen şarkılardan oluşan bir konser sunacak.