Siirt'te 1,5 Yaşındaki Bebek Çerez Kabuğu Kaçması Sonucu Öldü

Siirt'te 1,5 yaşındaki bebek çerez kabuğu nedeniyle yaşamını yitirdi

Şirvan'da acı olay: A.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen olayda, 1,5 yaşındaki A.D.'nin boğazına çerez kabuğu kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

A.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

