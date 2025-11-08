Siirt'te 1,5 Yaşındaki Bebek Çerez Kabuğu Kaçması Sonucu Öldü

Siirt'in Şirvan ilçesinde 1,5 yaşındaki A.D.'nin boğazına çerez kabuğu kaçtı; hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:56
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen olayda, 1,5 yaşındaki A.D.'nin boğazına çerez kabuğu kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

A.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

