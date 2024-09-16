Siirt'te 1 Milyon Sazan Yavrusu Barajlara Bırakıldı

Siirt'te Barajlara 1 Milyon Sazan Yavrusu Salındı

Siirt ilinde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Alkumru barajlarının havzalarına toplam 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı. Bu işlem, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde gerçekleştirildi.

Yavru Sazanların Dağıtımı

Şanlıurfa'daki Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretilen yavru sazanlar, eşit olarak iki baraja dağıtıldı. 500 bin yavru, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'na; diğer 500 bin ise Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.

Vali Kızılkaya'nın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Vali Kemal Kızılkaya, Siirt'teki balıkçılığın gelişimini desteklemek için bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Kızılkaya, "Yıl sonuna kadar Siirt'e toplam 2 milyon yavru balık kazandırmayı planlıyoruz." dedi. Ayrıca, yöresel şabut balığının da 1 milyon adet bırakılacağını belirtti.

Vali Kızılkaya, emeği geçen tüm kurumlardaki bireylere teşekkür ederek, Siirt'in doğal güzellikleriyle zengin bir bölge olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü'nden Bilgiler

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, son 4 yıl içinde Siirt'in su kaynaklarına önemli miktarlarda balık bırakıldığını açıklayarak, bu tür faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

Programda ayrıca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Şanlıurfa Su Ürünleri Araştırma ve Eğitim Enstitü Müdürlüğünce üretilen 1 milyon yavru sazan Siirt'e gönderildi. Yavru sazanlardan 500 bini eski Siirt-Eruh yolu üzerindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 500 bini de Alkumru Barajı havzasına bırakıldı.