Siirt'te 10 Kasım 2012'de Helikopter Kazasında Şehit Olan 17 Mehmetçik Dualarla Anıldı

Siirt'te 10 Kasım 2012'de Şehit Olan 17 Mehmetçik Dualarla Anıldı

Anma programı Şehitler Camii ve Dadaşlar Anıtı'nda gerçekleştirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkiinde 10 Kasım 2012 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 Mehmetçik, düzenlenen törenlerle anıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Şehitler Camii’nde gerçekleştirilen anma programında mevlit okutuldu ve şehitler için dualar edildi. Programın sonunda katılımcılara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı.

Daha sonra Dadaşlar Anıtı’nda düzenlenen törende saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an tilaveti gerçekleştirildi; şehitler için dualar edildi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, anma programında şehit uzman çavuş Kürşat Güneş’in ailesiyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Vali Kızılkaya törende, "10 Kasım 2012 tarihinde elim bir helikopter kazasında şehit olan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

Tören, anıta karanfil bırakılması ile sona erdi.

Programa Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aziz Ayaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, şehit aileleri, gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

