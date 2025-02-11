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Siirt'te 10 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü: 20 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki yangında mahsur kalanlar hızlıca tahliye edildi, 20 kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 03:33
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 03:33
Siirt'te 10 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü: 20 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'te 10 Katlı Apartmanda Yangın Paniği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangın, apartmanın sakinlerini zor durumda bıraktı ve bina etrafında acil durum ekiplerinin çağrılmasıyla etkisini gösterdi.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri intikal etti. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 20 kişi, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Kemal Kızılkaya, hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Yardım Ekipleri Hızla Müdahale Etti

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek sağladı. Bina sakinleri, itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Vali Kızılkaya'dan Açıklama

Yangın sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, mevcut durumu aktardı: "10 katlı apartmanın 20 dairesinin 17'sinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. 3 dairenin ise boş olduğu belirtildi. Tüm daireler kontrol edildi ve yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız hastaneye sevk edildi. Durumlarının iyi olduğu bilgisini aldık, tedavileri devam ediyor. Can kaybının olmaması en büyük teselli."

Etrafa Yayılan Yangın Tehlikesi Ortadan Kaldırıldı

Yangının ilk belirlemelere göre elektrik panosundan kaynaklandığı ifade edilirken, detaylı raporun itfaiye tarafından hazırlanacağı duyuruldu. Yangın sonrası yapılan kontrol ile birlikte, binada kimsenin kalmadığı belirtildi.

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