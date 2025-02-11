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Siirt'te 10 Katlı Binada Çıkan Yangında 20 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı bir binada çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi, yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 04:01
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 05:01
Siirt'te 10 Katlı Binada Çıkan Yangında 20 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'te 10 Katlı Binada Yangın Paniği

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan Yıldırım Apartmanı'nda, sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Garzan Mahallesi Kervan Caddesi üzerindeki 10 katlı binada ortaya çıkan yangın sonucu, binada kalan vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

Yangın Tahliye Çalışmaları

Bina sakinlerinin duman nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile birlikte yangına müdahale ederken, mahsur kalanlar itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleri kullanılarak pencere ve balkonlardan tahliye edildi.

Vali Kızılkaya Olay Yerinde

Yangın sonrası yapılan açıklamalarda, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Kurtalan Kaymakamı Samet Serin ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk olay yerinde incelemelerde bulundu. Yangından etkilenen 20 kişi, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vali Kızılkaya, tedavi gören vatandaşların durumlarının iyi olduğunu belirtirken, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının Sebebi Üzerine Açıklama

Yangının ilk belirlemelere göre, elektrik panosundan kaynaklandığı ifade edildi. Kızılkaya, detaylı incelemenin itfaiye raporu ile belirleneceğini belirtti. Ayrıca, yangının meydana geldiği binada 20 daire bulunmakta, bu dairelerin 17’sinde vatandaşların yaşadığı bilgisi verildi.

Vatandaşların İfadeleri

Yangın anını yaşayan vatandaşlardan Erdal Çakır, “Ailem burada oturuyor. Herkes panik içindeydi. Merdivenlerden çıkamadık. Daha sonra ekipler ve devlet görevlilerimiz geldi, bize yardımcı oldular,” şeklinde konuştu. Bir diğer vatandaş Cabbar Türkan, kızlarının yaşadığı teras katında yangının çıktığını ve aile fertlerinin büyük bir tehlike atlattığını ifade etti.

Dumandan etkilenenlerden Cengiz Sevici, uyudukları sırada yangının meydana geldiğini ve hızla balkona çıktıklarını söylerken, Hüseyin Güneş ise evdeki dumanı fark eder etmez eşini alarak dışarı çıktıklarını aktardı.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve can kaybı yaşanmaması sevindirici bir durum olarak değerlendirildi. Vali Kızılkaya, panik ve korku içinde bekleyen tüm Kurtalanlı hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi tedavi altına...

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi tedavi altına alındı. Vatandaşlardan Erdal Çakır (fotoğrafta), binada yakınlarının bulunduğunu belirterek, yangın çıktığı bilgisini alır almaz olay yerine geldiklerini belirtti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi tedavi altına...

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 20 kişi tedavi altına alındı. Vatandaşlardan Erdal Çakır (fotoğrafta), binada yakınlarının bulunduğunu belirterek, yangın çıktığı bilgisini alır almaz olay yerine geldiklerini belirtti.

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