Siirt'te 1600 Öğrenciyle Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda 1600 öğrenci, obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında müzik eşliğinde toplu spor etkinliği yaptı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:39
Siirt'te 1600 Öğrenciyle Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor

Siirt'te 1600 öğrenci obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele için spor yaptı

Okulda müzik eşliğinde yarım saatlik toplu egzersiz

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda düzenlenen "Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin Hep Beraber Spor Yapalım" etkinliğine okul bahçesinde 1600 öğrenci katıldı. Spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler müzik ritmiyle birlikte egzersiz yaptı.

Okul Müdürü Abbas Balcı, etkinliğin amaçlarını şu sözlerle aktardı:

"Eğitmenlerimiz ve doktor eşliğinde burada öğrencilerimizle hep beraber yaklaşık yarım saat spor yaptık. Çünkü çağımızın en büyük sorunlarından biri obezite, ikincisi ise dijital bağımlılığıdır. Maalesef çocuklarımız ekrana çok bağlı. Eve gittiklerinde bahçede top oynamak, spor yapmak yerine tabletleri, telefonları ellerine alıp vakit kaybediyorlar. Onlarla çok ciddi vakit geçiriyorlar. Tabletin haricinde de eğlenebileceklerini, spor yaparak mutlu olabileceklerini göstermek için etkinlik yaptık. Müzik ile sporun buluşması çocuklara ayrı bir mutluluk veriyor."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Gültekin de etkinlikte öğrencilere çeşitli hastalıklar ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgi verdi. Dr. Gültekin, etkinliğin hedefini özetleyerek, "Buradaki gayemiz, tüm çocuklarımıza ve ailelerine bu spor alışkanlıklarını kazandırıp, bir ömür bunu hayatlarında uygulamalarını sağlamak." dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de görüşlerini paylaştı. Defne Nur Marakçı, spor yapıp eğlendiklerini belirtirken, Elif Beştaş müzik eşliğinde hem spor yaptıklarını hem de güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Okul yönetimi ve sağlık uzmanları, benzer etkinliklerin düzenli olarak tekrarlanmasının, çocukları hem sağlıklı beslenme hem de aktif yaşama yönlendirerek obezite ve dijital bağımlılıkla mücadelede etkili olacağını vurguladı.

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda "Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin...

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda "Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin Hep Beraber Spor Yapalım" etkinliği düzenlendi. Okul bahçesindeki etkinliğe katılan 1600 öğrenci, spor eğitmenleri eşliğinde müzikle egzersiz yaptı.

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda "Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin...

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Erdoğan'dan TBMM'de Suriye ve Ekonomi Mesajı
7
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin