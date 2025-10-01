Siirt'te 1600 Öğrenciyle Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin Spor

Siirt'te 1600 öğrenci obezite ve dijital bağımlılıkla mücadele için spor yaptı

Okulda müzik eşliğinde yarım saatlik toplu egzersiz

Siirt Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu'nda düzenlenen "Obezite ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele İçin Hep Beraber Spor Yapalım" etkinliğine okul bahçesinde 1600 öğrenci katıldı. Spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler müzik ritmiyle birlikte egzersiz yaptı.

Okul Müdürü Abbas Balcı, etkinliğin amaçlarını şu sözlerle aktardı:

"Eğitmenlerimiz ve doktor eşliğinde burada öğrencilerimizle hep beraber yaklaşık yarım saat spor yaptık. Çünkü çağımızın en büyük sorunlarından biri obezite, ikincisi ise dijital bağımlılığıdır. Maalesef çocuklarımız ekrana çok bağlı. Eve gittiklerinde bahçede top oynamak, spor yapmak yerine tabletleri, telefonları ellerine alıp vakit kaybediyorlar. Onlarla çok ciddi vakit geçiriyorlar. Tabletin haricinde de eğlenebileceklerini, spor yaparak mutlu olabileceklerini göstermek için etkinlik yaptık. Müzik ile sporun buluşması çocuklara ayrı bir mutluluk veriyor."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Gültekin de etkinlikte öğrencilere çeşitli hastalıklar ve fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgi verdi. Dr. Gültekin, etkinliğin hedefini özetleyerek, "Buradaki gayemiz, tüm çocuklarımıza ve ailelerine bu spor alışkanlıklarını kazandırıp, bir ömür bunu hayatlarında uygulamalarını sağlamak." dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de görüşlerini paylaştı. Defne Nur Marakçı, spor yapıp eğlendiklerini belirtirken, Elif Beştaş müzik eşliğinde hem spor yaptıklarını hem de güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Okul yönetimi ve sağlık uzmanları, benzer etkinliklerin düzenli olarak tekrarlanmasının, çocukları hem sağlıklı beslenme hem de aktif yaşama yönlendirerek obezite ve dijital bağımlılıkla mücadelede etkili olacağını vurguladı.

