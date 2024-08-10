Siirt'te 170 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu

Son dakika gelişmesi olarak, Siirt'te düzenlenen bir operasyonda 170 kilogram esrar ele geçirildi. İlgili adli süreç başlatıldı ve yakalanan üç kişi tutuklandı.

Operasyon Detayları

Siirt Valiliği'nden alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Diyarbakır'dan Siirt'e uyuşturucu madde sevkiyatını durdurmak için bir operasyon düzenledi. Operasyona "Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu" adı verildi.

Kezer mevkisinde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen detaylı aramada 170 kilogram esrarın bulunmasıyla birlikte, olayla bağlantılı olarak Y.A, R.N. ve Z.A. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç

Yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bu operasyon, Siirt'te uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının ne denli kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.