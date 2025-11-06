Siirt’te 203 Ton Sertifikalı Kırmızı Mercimek 588 Çiftçiye Dağıtıldı

TAKE Projesiyle 15 bin dekarda üretim ve tohum dağıtımı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, Siirt’te 15 bin dekar alanda üretilen 203 ton sertifikalı kırmızı mercimek, 588 çiftçiye dağıtıldı.

Törene katılan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, projenin yalnızca üreticiye yönelik bir destek olmadığını; gıda güvenliği, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir tarım hedeflerine önemli katkı sağladığını vurguladı. Vali Kızılkaya, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen TAKE Projesi kapsamında merkez, Kurtalan, Baykan ve Eruh ilçelerinde toplam 15 bin dekar alanda üretim yapılmak üzere 203 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumunun çiftçilere dağıtılacağını belirtti.

Vali Kızılkaya, "Toplam 13 milyon 333 bin 333 lira tutarındaki bu projenin yüzde 75’i Bakanlığımız hibesiyle, yüzde 25’i ise çiftçi katkısıyla hayata geçirilecektir. Bu tablo, devletimizin üreticisinin yanında olduğunu, tarımı stratejik bir sektör olarak gördüğünü bir kez daha göstermektedir. İçinde bulunduğumuz dönem, tarımsal üretim açısından kritik bir dönemdir. Küresel iklim değişikliği, azalan yağışlar ve artan kuraklık riski, tarımsal üretimin geleceğini doğrudan etkilemektedir. İşte bu noktada, kırmızı mercimek gibi kuraklığa dayanıklı, suyu daha verimli kullanan ürünlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile hedefimiz; kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimini artırmak, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, birim alandan alınan verimi yükseltmek ve üreticimizin gelir seviyesini daha da artırmaktır. Böylece sertifikalı tohumlar sayesinde hastalıklara dayanıklılık artacak, ürün kalitesi yükselecek, çiftçimizin emeği berekete dönüşecektir" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ise projenin amaçlarını anlatarak, sertifikalı mercimek tohumlarının dağıtımı için bir araya geldiklerini söyledi. Şanverdi, "Mercimek yetiştiriciliği hem ekonomik hem de ekolojik açıdan ikimiz adına çok büyük bir önem taşımaktadır. Düşük gübre ihtiyacı kuraklığa dayanıklılığı ve nadas alanları da yetişebilmesi üretim maliyetlerimi azaltırken aynı zamanda batıl arazilerimizin kullanılmasını da sağlamaktadır. İlimiz mercimek üretiminde Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer almaktadır. Ülkemizin mercimek ihtiyacının yaklaşık yüzde 7 buçuğunu karşılamaktadır" diye konuştu.

Dağıtım töreni, bölgedeki tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

