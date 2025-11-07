Siirt'te 5 Noktada 'Narko-Alan' Uygulaması: Uyuşturucu Ele Geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde 5 farklı noktada 'narko-alan' uygulaması yaptı; kontrollerde bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:55
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın güvenlik ve huzurunu sağlamak amacıyla kent merkezinde denetimler gerçekleştirdi. Dün akşam düzenlenen operasyonda, 5 farklı noktada eş zamanlı 'narko-alan' uygulaması yapıldı.

Operasyon ayrıntıları

Uygulama kapsamında çok sayıda şahıs, araç, park ve bahçe detaylı şekilde kontrol edildi. Ekipler, belirlenen alanlarda arama ve kontrolleri titizlikle sürdürdü; bu denetimler sırasında bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamaların devamı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, benzer denetimlerin kesintisiz devam edeceğini bildirdi ve kamu düzeninin sağlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti.

