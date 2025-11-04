Siirt’te Adliye Işıkları Mevkiinde 25 Yaşındaki F.A.'ya Araç Çarptı — Kaza Kamerada

Siirt’te yolun karşısına geçen 25 yaşındaki F.A.'ya plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:55
Siirt’te Adliye Işıkları Mevkiinde 25 Yaşındaki F.A.'ya Araç Çarptı — Kaza Kamerada

Siirt’te Adliye Işıkları Mevkiinde 25 Yaşındaki F.A.'ya Araç Çarptı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Siirt’te sabah saatlerinde, adliye ışıkları mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki F.A.'ya bir araç çarptı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, çarpma anında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç seyir halindeydi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan F.A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza anına ilişkin görüntüler soruşturmaya ışık tutuyor.

GÜVENLİK KAMRESI GÖRÜNTÜLERİ

GÜVENLİK KAMRESI GÖRÜNTÜLERİ

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

