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Siirt'te Bedensel Engelli Bekir'in Yamaç Paraşütü Hayali Gerçekleşti

Siirt'te yaşayan bedensel engelli Bekir Özdeniz, yamaç paraşütü yaparak hayalini gerçekleştirdi. Uçuşu, Hezarfen Kulübü ve pilot Ulaş Aslan organize etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:11
Siirt'te Bedensel Engelli Bekir'in Yamaç Paraşütü Hayali Gerçekleşti

Bekir Özdeniz'in Yükseklerdeki Hayali

Siirt'te yaşayan 23 yaşındaki bedensel engelli Bekir Özdeniz, yamaç paraşütü ile uçma hayalini gerçekleştirdi. Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü sayesinde bir araya gelen Özdeniz ve pilot Ulaş Aslan, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Uçuş Hazırlıkları ve Heyecan

Özdeniz, geçen ay kulüp yetkililerine hayalini paylaştıktan sonra, Aslan'ın Siirt'e gelmesiyle birlikte Fisken Tepesi'nde gerçekleştirilen heyecan dolu uçuş için hazırlandı. Ailesi tarafından tekerlekli sandalyesiyle getirilen Bekir, uçuş hazırlıkları sırasında oldukça heyecanlıydı.

"Engele Meydan Okumak İstiyorum"

Uçuş sonrası AA muhabirine konuşan Özdeniz, "Bir süredir yamaç paraşütü etkinliklerini görüyordum. Bugün burada bunu deneyimledik. İlk defa böyle bir şey gerçekleştirdim. Bunun amacı, engele meydan okumaktı. Bir farkındalık oluşturmak istedim," dedi.

Bir Babadan Duygu Dolu Teşekkür

Bekir Özdeniz'in babası Mehmet Ali Özdeniz, oğlunun bu hayalini gerçekleştiren herkese teşekkür etti. Eşiyle birlikte oğlunun uçuşunu izlemeye geldiklerini belirten Özdeniz, çocuğunun heyecanına ortak olduklarını ifade etti.

Ulaş Aslan: "En Keyifli Uçuşlardan Biriydi"

Pilot Ulaş Aslan, Bekir'in hayalini gerçekleştirmek için Siirt'e geldiğini belirterek, "Bekir kardeşimizle uçuş gerçekleştirdik. En güzel ve keyifli uçuşlarımızdan biriydi. Siirt, yamaç paraşütü açısından bölgenin en güzel şehirlerinden biri," dedi.

Hezarfen Kulübü'nden Yeni Fırsatlar

Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Nalbant, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında bugüne kadar birçok kişiye ikili uçuş fırsatı sağladıklarını belirtti. Özdeniz'in talebinin yerine getirildiğini ifade eden Nalbant, gelecekte daha fazla engelli bireyi ve genci uçuş deneyimi ile buluşturacaklarını duyurdu.

Siirt'te yaşayan bedensel engelli Bekir Özdeniz'in yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali...

Siirt'te yaşayan bedensel engelli Bekir Özdeniz'in yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali gerçekleşti. Ailesi tarafından araçla uçuşların yapıldığı merkeze bağlı Doluharman köyü yakınlarındaki Fisken Tepesi'ne getirilen Özdeniz, tekerlekli sandalye ile getirildiği pistte kulüp yetkililerinin yardımıyla uçuşa hazırlandı.

Siirt'te yaşayan bedensel engelli Bekir Özdeniz'in yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali...

Siirt'te yaşayan bedensel engelli Bekir Özdeniz'in yamaç paraşütüyle uçuş yapma hayali gerçekleşti. Ailesi tarafından araçla uçuşların yapıldığı merkeze bağlı Doluharman köyü yakınlarındaki Fisken Tepesi'ne getirilen Özdeniz, tekerlekli sandalye ile getirildiği pistte kulüp yetkililerinin yardımıyla uçuşa hazırlandı.

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