Siirt'te Boğulma Vakası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

Siirt'te Trajik Boğulma Olayı

Siirt'in Baykan ilçesinde, bir aile piknik yapmak üzere nehir kenarına gitti. 13 yaşındaki Zeynep Eylül Çakır, burada dengesini kaybederek suya düştü.

Kurtarma Çabaları

Olayın hemen ardından 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda Zeynep Çakır, sudan çıkarıldı.

Hastane Süreci

Acaba Zeynep, ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak maalesef burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, küçük kız kurtarılamadı.