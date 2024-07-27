Siirt'te Botan Çayı'nda Trajik Boğulma Olayı

Olayın Detayları

Siirt'in Pervari ilçesindeki Botan Çayı, korkunç bir kazaya sahne oldu. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için Van’ın Çatak ilçesinden gelen 9 yaşındaki Celil E., suya düştü.

Arama Çalışmaları

Celil, suya düştükten sonra bir süre kayboldu. Yaşanan olayın ardından, bölgeye hızla sağlık ekipleri, jandarma ve Siirt ile Van'dan AFAD ekipleri gönderildi.

Cesedin Bulunması

Ekiplerin yoğun arama çalışmaları sonucu, çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.