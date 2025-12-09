DOLAR
Siirt'te Botan Vadisi'nde Yaralı Karabatak Kurtarılamadı

Siirt’te Botan Vadisi’nde kano ve sup topluluğunun yaralı bulduğu karabatak, yapılan müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi; topluluk türlerin korunmasına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:24
Kano ve sup topluluğunun müdahalesi sonuç vermedi

Siirt'te faaliyet gösteren kano ve sup topluluğu ile doğa ve spor topluluğu üyeleri, Botan Vadisi'nde düzenledikleri etkinlik sırasında yaralı bir karabatak buldu. Doğaseverler kuşu tedavi etmek amacıyla müdahale etti ancak kurtarma çabaları yetersiz kaldı.

Topluluk üyeleri, etkinlik kapsamında Botan Milli Parkı sınırları içinde su sporları yaparken, feribot iskelesinden Demirkaya hadid köyüne doğru ilerlerken karabatakla karşılaştıklarını belirtti. Kuşun yaralı olduğunu fark eden ekip, onu suplarına alarak en yakın hayvan hastanesine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Topluluğun üyelerinden öğretim görevlisi Yılmaz Çekmen olayla ilgili şunları söyledi: "Tedavi amacıyla suplarımıza aldık. Hayvanın çok güzel olduğunu ve ne yazık ki çok kötü şekilde yaralandığını fark ettik. Ayrıca yorgun ve bitkin düşmüş, çok fazla kan kaybetmişti. Tedavi amacıyla hayvan hastanesine yetiştirmek için yola koyulduk. Maalesef ki yolda hayatını kaybetti. Bu tip hayvanlar kuş cenneti olan şehrimizde ekosisteme katlı sağlamaktadır. Bu hayvanlar hedef haline gelmemesi gerekmektedir"

Topluluk, olayın ardından türlerin korunmasının önemine vurgu yaparak benzer durumlarda daha etkin müdahale ve koruma önlemlerinin gerekliliğini ifade etti. Yaralı karabatakların ve diğer yaban hayatı türlerinin korunması için farkındalık çağrısı yapıldı.

