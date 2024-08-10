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Siirt'te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 170 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te düzenlenen operasyonda 170 kilogram esrar ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 13:07
Siirt'te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 170 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Siirt’te Uyuşturucuya Geçit Yok

Siirt'te gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 170 kilogram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon Detayları

Yetkililer, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Diyarbakır'dan Siirt’e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde aldıkları istihbarat üzerine harekete geçtiklerini bildirdi. Operasyon, Jandarma Uzman Çavuş Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu adı altında düzenlendi.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeler

Kezer mevkisinde durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada, toplam 150 kilogram kubar ve 20 kilogram toz esrar ele geçirildi. Y.A, R.N. ve Z.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı ve işlemleri için adliyeye sevk edildi.

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