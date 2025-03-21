Siirt'te Coşkulu Nevruz Bayramı Kutlaması

Siirt'te, Nevruz Bayramı dolayısıyla heyecan verici etkinlikler düzenlendi. Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Siirt Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevruz'un Anlamı ve Müzik Dinletisi

Etkinlikte, Nevruz Bayramı'nın önemi üzerine yapılan konuşmaların ardından, def eşliğinde güzel müzik dinletileri sunuldu.

Vali Kızılkaya'nın Demir Dövmesi ve Halay Eğlencesi

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, örs üzerinde demir döverek Nevruz geleneğini yaşattı. Ardından nevruz ateşi yakıldı ve Kızılkaya ile etkinliğe katılanlar, halk oyunları ekibiyle nevruz ateşinin etrafında halay çekti.

Katılımcılar ve Atmosfer

Etkinliğe, çeşitli kurumların müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılarak bu özel günün coşkusunu paylaştı.

Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, nevruz ateşini yaktı.

Siirt'te Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, nevruz ateşini yaktı.