Siirt'te Demir Yolu Bakım Aracı Kazası: 4 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, demir yolu bakım aracının hemzemin geçitte bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Ş.P. idaresindeki demir yolu bakım aracının, ilçeye bağlı Erdurağı köyü Mağrip mezrası mevkisinde, A.O. tarafından kullanılan 25 LU 238 plakalı otomobile çarptığı esnada gerçekleşti.

Kazada, sürücü A.O. ile otomobilde bulunan H.O., R.O. ve G.Ç. yaralandı. Olay yerinden alınan ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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