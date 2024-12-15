Siirt'te Dron Destekli Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Siirt'te Dron Destekli Trafik Denetimi

Siirt'te, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan dron destekli trafik denetimi, şehir içindeki güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün trafik ekipleri, Valilik koordinasyonunda denetimlerine devam etmekte.

Denetimlerin Detayları

Siirt-Batman kara yolunun Kezer mevkisinde gerçekleştirilen denetimlerde, dron destekli araç takip sistemi kullanıldı. Bu metod sayesinde, trafik kurallarına uyulmaması durumlarında hızlı bir şekilde müdahale edilebilmekte.

Denetimler sırasında sürücülere ve yolculara, trafik kurallarının önemi anlatıldı. Ayrıca çocuklar için eğlenceli ve öğretici bilgiler paylaşılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Trafik Kazaları ve Bilinçlendirme Çalışmaları

Açıklamada, kentte meydana gelen trafik kazalarının çoğunun hız sınırlarına dikkat edilmemesi, şerit ihlalleri ve kavşaklarda geçiş önceliğine uyulmaması gibi sebeplerden kaynaklandığı ifade edildi. Bu çerçevede, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini ve vatandaşların güvenliği için her türlü önlemin alınacağını belirtti.

Siirt'te jandarma ve polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Siirt'te jandarma ve polis ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.