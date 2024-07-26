Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Siirt'te Düğün Salonunda Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltında

Siirt'te düzenlenen operasyonda PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 6 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 23:37
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:37
Siirt'te Düğün Salonunda Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltında

Siirt Merkezli Operasyonda Gözaltılar

Siirt merkezli iki ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda, düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK aleyhine propaganda yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması ve Gözaltı Süreci

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, düne ait bir sosyal medya paylaşımında Kurtalan ilçesindeki bir düğün salonunda çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemler görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hızla harekete geçerek inceleme başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan teknik takip sonucunda, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Siirt ve Batman illerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan bu kişilerle ilgili emniyet teşkilatındaki soruşturma işlemleri devam etmekte olup, konu hakkında yeni gelişmeler takip edilecektir.

İLGİLİ HABERLER

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Bunu yapana tek kuruş emekli promosyonu yok! SGK'dan acil uyarı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Promosyonda şov gibi rakam! Tek seferde 48.500 TL ödeyecek!

Bunu yapana tek kuruş emekli promosyonu yok! SGK'dan acil uyarı!

Emekli promosyonlarına okkalı zam! Denizbank düğün bayram ettirecek!

Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!