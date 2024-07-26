Siirt'te Düğün Salonunda Terör Propagandası Yapan 6 Şüpheli Gözaltında

Siirt Merkezli Operasyonda Gözaltılar

Siirt merkezli iki ilde gerçekleştirilen büyük bir operasyon sonucunda, düğün salonunda terör örgütü PKK/KCK aleyhine propaganda yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik Açıklaması ve Gözaltı Süreci

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, düne ait bir sosyal medya paylaşımında Kurtalan ilçesindeki bir düğün salonunda çekilen görüntülerde, terör örgütü PKK/KCK propagandası içeren söylemler görüldüğü belirtildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hızla harekete geçerek inceleme başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan teknik takip sonucunda, görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen 6 şüpheli, Siirt ve Batman illerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan bu kişilerle ilgili emniyet teşkilatındaki soruşturma işlemleri devam etmekte olup, konu hakkında yeni gelişmeler takip edilecektir.