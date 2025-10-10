Siirt'te engelli gence merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği

AK Parti İl Kadın Kolları'nın girişimiyle 27 yaşındaki Hakim Kaya'ya merdiven çıkabilen tam donanımlı tekerlekli sandalye verildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 20:18
Siirt'te AK Parti İl Kadın Kolları öncülüğünde, 27 yaşındaki bedensel engelli Hakim Kaya için merdivenden inip çıkabilen tam donanımlı bir tekerlekli sandalye teslim edildi.

Destek töreni, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi'nin katılımıyla Siirt Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi.

Sandalyeyi temin eden hayırsever iş insanı Samet Ormancı'a teşekkür eden Özturan, Ormancı'yı telefonla arayarak minnettarlığını iletti.

Sandalyeyi abisi Hakim Kaya adına teslim alan bedensel engelli Alican Kaya, emeği geçenlere teşekkür etti ve duygularını şöyle dile getirdi: "26 yaşındayım. Öncelikle buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bunu abim kullanacak. Bu çok güzel bir duygu ve gerçekten o kadar heyecanlıyım ki anlatamıyorum."

Merdivenden kolaylıkla inip çıkabilen bu tam donanımlı tekerlekli sandalye, ailenin günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Siirt'te AK Parti İl Kadın Kollarının girişimiyle 27 yaşındaki bedensel engelli Hakim Kaya'ya merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği sağlandı. AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan (solda), AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi'nin (sağ 3) katılımıyla Siirt Öğretmenevi bahçesinde engelli gence sandalye desteğinde bulunuldu.

