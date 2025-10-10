Siirt'te engelli gence merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği

AK Parti Kadın Kolları'nın girişimiyle teslimat yapıldı

Siirt'te AK Parti İl Kadın Kolları öncülüğünde, 27 yaşındaki bedensel engelli Hakim Kaya için merdivenden inip çıkabilen tam donanımlı bir tekerlekli sandalye teslim edildi.

Destek töreni, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ile AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi'nin katılımıyla Siirt Öğretmenevi bahçesinde gerçekleştirildi.

Sandalyeyi temin eden hayırsever iş insanı Samet Ormancı'a teşekkür eden Özturan, Ormancı'yı telefonla arayarak minnettarlığını iletti.

Sandalyeyi abisi Hakim Kaya adına teslim alan bedensel engelli Alican Kaya, emeği geçenlere teşekkür etti ve duygularını şöyle dile getirdi: "26 yaşındayım. Öncelikle buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bunu abim kullanacak. Bu çok güzel bir duygu ve gerçekten o kadar heyecanlıyım ki anlatamıyorum."

Merdivenden kolaylıkla inip çıkabilen bu tam donanımlı tekerlekli sandalye, ailenin günlük yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

