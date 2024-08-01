Siirt'te Eski Eşini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Siirt’te Kadın Cinayeti

Siirt ilinde, bir kadın eski eşi tarafından tülbentle boğularak öldürüldü. Alınan bilgilere göre, İ.K., geçtiğimiz gün saat 22.00 sularında Ülkü Mahallesi 711. Sokak'ta yaşayan eski eşi Saliha K.'nın evine gitti.

Tartışma ve Cinayet

Buluşma sırasında tartışma yaşayan İ.K., sinirlerine hakim olamayarak Saliha K.'yi tülbentle boğarak hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Paniğin Ardından İhbar

Olayın ardından çevredeki vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine, hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kadın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulansla kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Peşine Düşüldü

Olayın ardından kaçan İ.K., Botan Vadisi Deliklitaş bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İ.K., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Adli Süreç

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Olayın devamı ile ilgili soruşturma sürmektedir.