Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 19 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Siirt'te Gıda Zehirlenmesi Olayı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay, öğrencilerin dün akşam yedikleri yemekten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamasıyla başladı.

Hastaneye Saldırılan Öğrenciler

Öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenlerin müdahalesiyle Kurtalan Devlet Hastanesine taşındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, hastanede öğrencilerin sağlık durumunu yerinde inceledi.

Sağlık Durumu ve Soruşturma Süreci

Polat, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve yapılacak tetkiklerin ardından kısa sürede taburcu edilmelerinin planlandığını duyurdu. Kurtalan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise, öğrencilerin sabah saatlerinde karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kaymakamlık, "Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerimizin sağlık durumları iyi. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verdi.