Siirt'te Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'dan Güvenlik Açıklaması

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nda önemli bilgiler verdi. Kızılkaya, geçen ay düzenlenen operasyonlar sonucunda 20 kişilik bir grubun terör örgütlerine bağlı olarak yakalandığını ve adli makamlara sevk edildiğini belirtti.

Başarılar ve İkna Çalışmaları

Vali Kızılkaya, ikna süreçleri sayesinde 2 örgüt mensubunun teslim olduğunu hatırlattı. Kentteki güvenlik çalışmalarıyla ilgili detayları paylaşan Kızılkaya, terör ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonların titizlikle sürdüğünü vurguladı.Halkın Güvenliği Öncelikli Hedef

Siirt halkının güven içinde yaşamalarının öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Kızılkaya, güvenlik güçlerinin vatandaşlarla iş birliği içinde terörle mücadelede önemli adımlar attığını söyledi.

Önemli Operasyonlar ve Uyuşturucu ile Mücadele

Kızılkaya'nın verdiği bilgilere göre, 2023 yılı ile kıyaslandığında terörle mücadele operasyonlarının sayısında artış gözlemlenmiştir. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 85 operasyon gerçekleştirilmiş, 105 şüpheli yakalanmıştır. Bu operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Kaçakçılık İle Mücadele

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 28 operasyonda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, büyük miktarda gümrük kaçağı malzemelerin de ele geçirildiği kaydedilmiştir.

Kızılkaya, kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetler ile mücadelede vatandaşların ihbarlarının kritik rol oynadığını belirtti. Düzensiz göçle mücadelede de çeşitli yakalamaların yapıldığını vurguladı.

Trafik Güvenliği Önlemleri

Vali Kızılkaya, trafik güvenliği ile ilgili olarak 35 bin 543 araç kontrolü yapıldığını ve ceza uygulamalarının gerçekleştiğini söyledi.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de yer aldı. Kızılkaya, Siirt'in güvenliğini artırmak için tüm birimlerle koordineli çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya (ortada), Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda eylül ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.